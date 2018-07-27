Солнце, мухи и шаурма: вся правда о уличной еде в Киеве

Днепровский район Киева. Рядом с выходом из метро сразу несколько киосков с пирожками и чебуреками. Как только продавцы замечают камеру, сразу закрываются.

Скрываться есть от чего, – говорит Максим. Он защищает права потребителей. И знает о многочисленных нарушениях в хранении продуктов, лежащих на витрине под палящим солнцем.

Более того, все эти пирожки с беляшами жарят прямо здесь в киоске – в полной антисанитарии, при отсутствии воды и с тараканами.

С уличной шаурмой и хот-догами похожая ситуация. Мясо и сосиски сомнительного качества и неизвестного происхождения. Соусы и нарезанные овощи прямо на солнце, если внимательно присмотреться по ним ползают мухи, а потом все это продают людям.

Несмотря на тотальную антисанитарию желающих попробовать шаурму хватает.

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А вот те, кто пережил отравления – уже не рискуют.

Пищевое отравление – самое малое, что может случиться с любителем такого фаст-фуда. Пирожки и чебуреки, жареные в масле, не использовали – категорически запрещено.

В Киеве практически нет уличной еды, которая бы отвечала всем санитарным нормам, поэтому массовое отравление может произойти в любой момент.

Поэтому перед тем, как что-то покупать и есть, дважды подумайте о последствиях.

К слову, как уличная еда может разрушить наше здоровье – эксперты.

Опубликовано Июль, 27 в 12:44



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