Солнечное затмение 11 августа: кому нужно быть осторожным

Солнечное затмение накроет Землю в субботу. Оно последнее в нынешнем коридоре затмений. Начнется завтра в 11.47 по Киевскому времени.

Однако, на территории Украины затмения видно не будет. Его увидят только в Канаде, Северной Европе, Гренландии, Казахстане, Киргизии, Монголии и Китае.

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Астрологи отмечают – это солнечное затмение повлияет на все знаки Зодиака. Медики не рекомендуют проводить любые медицинские операции в этот день. Затмение может спровоцировать головные боли, скачки давления, снижение иммунитета и обострение хронических болезней.

К тому же, любые важные события в жизни человека, которые происходят в этот период, не случайные и могут иметь фатальный характер.

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Опубликовано Август, 10 в 13:46



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