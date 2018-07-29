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Сотни кило древесины, резины и металла – соревнования военных и курсантов в Киеве

К участию в соревнованиях приглашены 4 команды по 4 участника. Кто сильнее, выясняли представители, как 2-х частей Вооруженных сил, так и курсанты СБУ вместе со студентами Киевского политеха.

Участники говорят: не впервые будут испытывать свои силы, да и готовились заранее.

Спортсменов ожидали 5 очень нелегких упражнений: подъем и перенос различных грузов, классическое перетягивание каната, толкание и даже подъем автомобиля.

Ребята из 101 бригады признаются: грузовик передвигать им еще не приходилось, однако верят в собственные силы.

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А вот самый сильный человек планеты – Василий Вирастюк, немного охладил горячие головы спортсменов. Говорит: подготовка подготовкой, но упражнения очень нелегкие.

Это уже 3-е соревнования по силовому многоборью в честь героев АТО. Ежегодно меняется набор упражнений.

Неподготовленным на этих соревнованиях делать нечего, говорят сами военные, поэтому новичков здесь нет. Впрочем, добавляют: главное здесь все-таки не зрелище, цель мероприятия значительно глубже.

Чествование военнослужащих которые выполняют свой воинский долг в зоне проведения боевых действий, отдавших жизнь. С целью чествования проводятся эти ежегодные соревнования.

Благодаря не только впечатляющей физической подготовке, но и несокрушимому духу победу одержали бойцы 101-й бригады.

К слову, украинские десантники победили на соревнованиях в Шотландии.

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