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Вспышка кишечных инфекций в Дрогобыче – город объявят зоной экологического бедствия

Забитых мусорников в Дрогобыче – десятки. Ряды пакетов с остатками еды и пластиком тянутся вдоль улиц.

А вывозить – некуда, говорит мэр Дрогобыча. К Броницкой свалке, которую активисты перекрыли еще несколько месяцев назад, доступа до сих пор нет. Поэтому хлам из соседних сел также свозят в Дрогобыч, оттуда – же на полигоны за сотни километров.

Куда конкретно – мэр не признается, однако добавляет, если раньше вывоз тонны мусора город платил 95 грн, то сейчас – более тысячи. Броницкое же свалку хотели реконструировать, а затем и закрыть.

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Дорога к свалке действительно заблокирована – обойти баррикаду грузовик с отходами не сможет. Жители Бронице говорят – дорогу перекрыли, потому свалку никто реконструировать не собирался. Наоборот – последние несколько лет мусорник только разрасталась.

Жители Бронице жалуются – часто болеют. Количество кишечных инфекций увеличилась и в Дрогобыче. Мэр уже подал обращение к областной власти, чтобы объявить город зоной экологического бедствия.

К слову, ядовитая вода и вонь! Самая опасная свалка Украины.

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