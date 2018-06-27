Жара и обстрелы! На Мариупольском направлении обострение

Одним из самых горячих остается Приморское направление. Российско-оккупационные войска атакуют тяжелой артиллерией подступы к Мариуполю как днем, так и ночью.

Почти 40 градусов в тени. На Мариупольском направлении жара и духота в воздухе, и горячее от обстрелов. Уже несколько дней подряд на позициях наших морских пехотинцев, которые защищают подступы к промышленному центру, враг насыпает тонны смертельного железа.

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Сейчас под Павлополем относительная тишина. Бойцы говорят, вероятно, враг подтягивает боекомплект. Поэтому и возник перерыв в обстрелах. Потому что, еще утром здесь звучала канонада.

Как говорят украинские морпехи, что бы кто ни говорил – привыкнуть к обстрелам из тяжелой артиллерии, невозможно. Надо быть постоянно начеку.

Впрочем, несмотря на сложности, украинские бойцы не теряют ни боевого духа, ни чувства юмора. Морпех на позывной Батя, говорит, дома ждут две внучки. Поэтому, дедушка не может вернуться без победы.

К слову, военные отрабатывают оборону морского побережья и отражение наступления с оккупированных территорий.

Опубликовано Июнь, 27 в 19:51



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