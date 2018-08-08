Жара и наводнения: как природа испытывает планету

В Европе люди погибают от жары. Число жертв аномальных температур в Испании выросло до 9. В Мадриде воздух прогрелся до 40 градусов. В Германии эти дни стали одними из самых жарких в году. Люди массово потянулись к водоемам и общественным бассейнам. В Берлинском зоопарке от жары спасают животных – кормят замороженным кормом и поливают водой. Во Франции в семнадцати департаментах объявили оранжевый уровень опасности. Хуже – только следующий – красный. На юге дети и молодежь массово купаются в фонтанах. В городах обустраивают тысячи зон охлаждения.

Почти 1500 пожарных продолжают тушить огонь в Португалии. Там пылает с третьего августа. Сейчас огонь бушует недалеко от популярных пляжей курортного региона Алгарве. Чрезвычайные службы утверждают, что пострадали более 30 человек.

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После аномально высоких температур в Америке, Европе и Азии – теперь наводнения. Их вызвали бурные грозы. Во Франции – в Нормандии – через обильный ливень на несколько часов приостанавливали железнодорожное движение – пути заблокировали поваленные деревья, вода повредила контактную сеть. Полторы тысячи пассажиров ночевали на вокзалах, ожидая отправления. Интенсивные грозы и в китайской провинции Шаньси. Ливень полностью парализовал автомобильное движение. Возникли наводнения и в жилых кварталах. Из районов, где ситуация плохая, эвакуируют жителей. В канадском Торонто вода превратила улицы в реки. Япония после рекордной жары в ожидании тайфуна. По данным метеорологов, циклон принесет ливни и сильный ветер до 200 километров в час.

Ранее Факты ICTV сообщали, что жара в Украине усилится.

Опубликовано Август, 08 в 17:30



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