Жара и отсутствие дождей – почему Закарпатье может остаться без деревьев

На Закарпатье массово умирают дубы. Сначала сохнет крона дерева. Затем на него нападают грибки с насекомыми. И полностью его уничтожают. Страдают только дубы-великаны, которым более 100 лет.

Только в Ужгородском лесхозе – 17 000 гектаров леса. Почти треть из них – дубовые насаждения. Здесь растет 16 видов дубов. И засыхает только один из них.

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Почти полвека назад засохло несколько тысяч гектаров дубрав. Тогда деревьям помешали люди. Из-за интенсивной мелиорации земель уровень грунтовых вод резко снизился. Деревьям не хватило влаги. Сейчас точная причина усыхания дубов не известна. Научных исследований никто не проводил.

Лесоводы предполагают: дубы сохнут из-за нарушения гидрологического режима. Им вредит жара и отсутствие дождей. Грунтовые воды снова очень низко. Чахнут только дубы-великаны, которым более ста лет. Потому что их корневая система уже не такая. И не может дотянуться до живительной влаги.

К слову, Факты ICTV писали о том, что на Закарпатье пришел разрушительный ливень

Опубликовано Сентябрь, 06 в 10:51



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