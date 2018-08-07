Жара убивает. Святой огонь уничтожает Калифорнию, в Европе смерти от перегрева

По всем уголкам планеты бушуют лесные пожары. В Соединенных Штатах от них уже традиционно больше всего страдает Калифорния. Впрочем, нынешний огонь стал самым масштабным и самым продолжительным в истории штата.

В графстве Оранж возник новый очаг возгорания. Его окрестили Святым огнем, в США лесным пожарам дают имена. Объявлена ​​эвакуация. Огонь распространяется чрезвычайно быстро и уже охватил почти 300 га.

Главная причина пожаров – аномальная жара, местами более 40 градусов. В частности, в Испании уже погибли 5-ро.

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Людей просят не выходить без особой надобности на улицу. Однако это предостережение не останавливает туристов, приехавших полюбоваться красотой страны. Впрочем, они ведут себя осторожно.

Во Франции из-за аномальной жары ввели чрезвычайные меры. В частности, в половине департаментов ограничили потребление воды. А в городах ограничили передвижение автомобилей с высоким уровнем выбросов в атмосферу. В Париже и Лионе ограничили движение даже экологичным машинам.

К слову, Европу в ближайшие дни ожидает экстремальная жара. В Испании и Португалии прогнозируется повышение температуры воздуха до +47°.

Опубликовано Август, 07 в 10:42



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