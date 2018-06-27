Как перестать быть бедным – 3 совета от автора бестселлера Джеймса Робинсона

Он знает, как свое состояние заработали не только отдельные бизнесмены или чиновники, а целые народы.

Соавтор мирового бестселлера Почему нации приходят в упадок Джеймс Робинсон на примере многих стран из разных эпох и континентов доказал: богатыми или бедными людей делали не география, религия или обычаи, прежде всего политика.

Встречу с экономистом организовал проект Новое Время. Его главный редактор Виталий Сыч убежден: опыт Робинсона для украинцев как никогда актуален.

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Хотя панацеи от бедности не существует, однако мировой опыт свидетельствует о четкой тенденции. Там, где правящая элита строила демократическое и конкурентное общество, оно рано или поздно становилось богатым.

Там же, где людей рассматривали исключительно как ресурс для собственного обогащения – веками царит нищета. Поэтому кроме стандартных советов по привлечению инвестиций и преодолению коррупции Робинсон советует копнуть глубже – в политику.

Построить сильную экономику без качественных изменений во власти невозможно, настаивает специалист. Чиновники должны служить на пользу общества, а не паразитировать на нем.

Двигателем процесса должно стать общество, считает британец. И делает комплимент: после двух революций украинцы доказали, что заслужили жить лучше. И сейчас опускать руки не стоит.

К слову, Джоан Роулинг хочет написать новую книгу.

Опубликовано Июнь, 27 в 15:19



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