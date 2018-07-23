Спорткары и воздушные такси с вертикальным взлетом – авиановинки Фарнборо-2018

На авиасалоне в Фарнборо не только продают самолеты. Сюда приезжают и себя показать и на других посмотреть. Ведь именно здесь можно увидеть воплощенные в реальность идеи писателей фантастов.

Работать с такой техникой имеют шанс студенты, которые выиграли специальный конкурс и для начала могут побывать на Farnborough. Благотворительный фонд Бориса Колесникова в седьмой организовал конкурс Авиатор.

Электрические воздушные такси с вертикальным взлетом и посадкой и спорт кары, которые в воздухе набирают скорость до – 320 км в час – пока проекты. Однако их планируют запустить в производство буквально за несколько лет.

Участники международной авиавыставки привлекали посетителей в свои залы. Компания, тестирующая пожаробезопасность материалов установила среди залов кресло самолета, которое будто охватил огонь.

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Визуальный эффект создали с помощью водяного пара и подсветки. В павильонах Farnborough – студенты могли прослушать мини-лекции и побывать на мастер классах от специалистов ведущих компаний мира – Boeing, Airbus, Европейского и Британского космических агентств, ГП Антонов. А еще их пригласили эксклюзивно в салон роскошного лайнера Airbus А 380.

В сентябре стартует новый сезон конкурса Авиатор. Отныне его участники смогут не только представить интересные идеи стартапов, но и получить от благотворительного Фонда Бориса Колесникова средства на их реализацию.

Кроме насыщенной программы на авиавыставке, студентам показали Лондон. Они прогулялись по улицам и увидели легендарные места британской столицы.

По возвращению в Украину будущие авиаконструкторы, диспетчеры, пилоты планируют приступить к воплощению новых идей и разработок для авиаотрасли. Именно здесь им понадобятся те знания и опыт, которые они получили во время визита на Farnborough 2018.

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Опубликовано Июль, 23 в 17:05



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