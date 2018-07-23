Спортсменка из России стала бойцом ООС

Игорь, боец ​​королевской бригады констатирует: только закончился футбольный чемпионат в России, кремлевские наемники стали больше стрелять. Армейцы перечисляют вооружение, которое чаще всего применяет враг.

Каждый вечер работают враждебные беспилотники, и традиционно после них обстрел. А также российско-террористические войска подтягивают технику, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки, сообщает разведка. Поэтому у военных – никаких иллюзий о перемирии.

Дмитрий на фронте уже четыре года. Пошел добровольцем, чтобы война не пришла к нему домой. Воевать, говорит, будет до победы. Россиянка Ольга тоже на передовой с 2014. В родном Челябинске была спортсменкой, сейчас защитница Украины.

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России Ольга также не верит. С объявлением, так называемого хлебного перемирия, тишина на фронте должна была быть полной. Однако ее нет. Поэтому Ольга научилась за четыре года ничего не планировать.

Держаться на фронте помогают юмор и творчество. Петрович на Авдеевский промзоне, менее чем за 100 метров от врага, читает свои стихи.

Майор милиции в отставке, он пошел в военкомат, чтобы родные не знали, как падают мины и как работает вражеский град. Петрович рассказывает об обстановке здесь, на промке, где всегда было жарко.

Но даже при таких условиях Петрович шутит.

Украинские военные готовы к провокациям со стороны врага.

К слову, после ЧМ-2018 выросло количество обстрелов: бойцы ООС о напряженной недели.

Опубликовано Июль, 23 в 11:39



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