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Спортивные кружки для школьников: как выбрать и мотивировать детей

Успех ребенка – совместная ответственность родителей и тренера. Если хотите результата, нужно занимайтесь системно и постоянно участвовать в соревнованиях.

Родители ответственности с себя не снимают, однако убеждены, у тренера должен быть подход к ребенку и желание получить достойный результат.

В Украине более тысячи спортивных коммунальных школ и это ответственность местных органов власти. За качество в частных клубах отвечают  учредители.

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Чиновники советуют, для общего развития ребенка, выбирайте ближайшие школы, для спортивных достижений – обращайтесь к профессионалам в соответствующие федерации.

К слову, в Днепре есть школа робототехники. Сотни ее учеников ежедневно учатся основам инженерии и мехатроники.

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