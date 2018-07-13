Спортивная площадка от Mastercard в Харькове

В Харькове презентовали восстановленную футбольную площадку для детей крупнейшего жилого массива Салтовка.

Раньше здесь была заброшенная футбольная площадка. Ее восстановили компания Mastercard в партнерстве с Credit Agricole Bank. Здесь заменили фундамент, положили искусственную траву, поставили ограждение и спортивный инвентарь.

– Мы стартовали с всеукраинской социальной инициативой Передай пас для того, чтобы стимулировать людей активнее заниматься спортом, придерживаться здорового образа жизни, и собственно для того, чтобы объединять общины, – комментирует Татьяна Луценко, менеджер маркетинговых программ Mastercard в Украине.

Теперь это современное футбольное поле открыто для всех желающих.

– Это такая поддержка и помощь молодежи вести спортивный образ жизни. Мы надеемся, что на одной из таких площадок, а может и на нескольких вырастет будущая звезда украинского футбола. А может даже мировая, – говорит Анастасия Васильева, руководитель управления маркетинга и рекламы Credit Agricole Bank.

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Это уже восьмая спортивная площадка, восстановленная в рамках социальной инициативы. Всего их будет 14 в 12 городах Украины.

К слову, Visa и Mastercard заработали в Крыму.

Опубликовано Июль, 13 в 9:09



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