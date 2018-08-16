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Дело Януковича: адвокаты устроили спектакль во время заседания

Вместо кучи бумаг заносят профессиональную технику. Это так адвокаты экс-президента Виктора Януковича подготовились к очередному судебному заседанию. С самого утра в Оболонский суд они привезли несколько звуковых колонок. Но потом становится понятно, дебатировать в суде пятеро защитников Януковича не собираются. Они, как и в прошлые разы, первые минуты заседания начинают с собственных протестов. Сначала покинули зал. А потом вернулись и начали озвучивать свои ходатайства. Заявили, что их подопечный отказывается от государственного адвоката, к тому же он и так уже имеет пятерых защитников.

Но прокуроры против. Говорят устали, что частные защитники постоянно затягивают судебный процесс. К тому же, Янукович не имеет права отказаться от государственного адвоката. Пока судьи в совещательной комнате думали над ходатайством, защита Януковича времени не теряла. Они решили самостоятельно устранить государственного адвоката от дел, не дожидаясь решения фемиды. Защитники экс-президента перекрыли вход в зал новому адвокату Януковича. В конфликт вмешалась полиция. И произошла потасовка.

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Сами же судьи решили: обвиняемому в государственной измене Януковичу таки не помешает государственный адвокат. Это изрядно разозлило его частных защитников и они устроили в зале настоящий хаос. Сначала требовали допросить свидетелей. В частности бывшего премьера Николая Азарова, и пилота вертолета на котором бежал Виктор Янукович из Донецка в Крым. Дать показания Азарову не удалось. Процесс, когда опрашивали свидетелей завершен. Поэтому прокуроры приступили к дебатам. Правда текст обвинения почти не слышно. Прокуроров постоянно перекрикивали адвокаты Януковича.

Но несмотря на попытки адвокатов Януковича перекричать обвинения, прокуроры таки зачитывают свое выступление. Они приводят факты государственной измены экс-президента и просят его осудить на 15 лет. А еще взыскать с него 100 тысяч гривен в качестве компенсации за судебные издержки. В следующий раз в суде должна выступить сторона защиты. Судьи дали им на подготовку целый месяц.

К слову, Факты ICTV сообщали о том, что Янукович подал иск в суд на Луценко

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