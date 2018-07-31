Дело Януковича: в зал суда вызвали полицию

Шестидесятое заседание по делу беглого Януковича в Оболонском райсуде. Выйти на финишную прямую и оказаться в шаге от вердикта первому политику, которого лишили звания президента, препятствуют его адвокаты.

Адвокат Виталий Сердюк, который сорвал первый день судебных дебатов на сегодняшнее заседание таки пришел. И сразу перешел на крик и перебивки судей.

У защиты Януковича стратегия одна – отказаться от судебных дебатов и заслушать очередного 53-го свидетеля, как Януковича пугали боевой авиацией, когда тот бежал из страны.

И судей мгновенно перебивают.

Стратегия Сердюка срабатывает, через крик в зале судья берет 10-минутный перерыв. Адвокат Януковича, пользуется этим и оставляет судебный зал.

После этого, прокуроры подают ходатайство назначить беглецу государственную бесплатныую защиту. И вдруг в зале суда оказывается новый, уже пятый адвокат Януковича, говорит что буквально на днях подписал с ним договор о предоставлении адвокатских услуг.

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У адвоката Бадика также задача затянуть судебный процесс, говорит о деле Януковича ему ничего неизвестно, поэтому для ее изучения необходимо месяц. И как только судьи заходят в зал вынести решение про бесплатную государственную защиту Януковича, Байдык также пытается сорвать заседание.

Такие крики не препятствуют судьям назначить Януковичу бесплатного адвоката и перенести суд на завтра. И как только судьи выходят из зала, в помещении появляется Сердюк, говорит, вызвал в суд полицию, те должны задержать прокуроров, которые якобы нарушают законодательство.

Адвокаты не впервые вызывают полицию в суд, как только им не нравятся действия судей и прокуроров, превращая судебное заседание на театральное представление.

К слову, кто выводил деньги из Украины во времена Януковича – в США дали ответ.

Опубликовано Июль, 31 в 17:53



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