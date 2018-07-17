Дело Януковича: опрос свидетелей завершен, суд переходит к прениям

Обложившись томами дела, защита экс-президента Виктора Януковича в Оболонском суде сразу идет в наступление.

Именно этим чиновникам времен Януковича накануне суд дал последний шанс прийти сюда и рассказать об опасности, угрожавшей президенту-беглецу в феврале 2014. Но вместо них, адвокаты предлагают допросить бывших охранников Виктора Федоровича. После побега своего начальника, бодигарды тоже покинули страну.

И судьи и прокуроры неумолимы, ходатайство защиты отклоняют. А адвокаты Януковича берутся за тяжелую артиллерию. И предлагают пригласить в суд первого президента Леонида Кравчука. Но прокуроры против.

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Сами же прокуроры утверждают, они не против свидетельства Кравчука. Но после того как суд заслушает бывших силовиков. Правда признаются, в искренность адвокатов Януковича – прокуратура не верит.

Два часа споров, ходатайств и судьи объявляют решение. Председательствующий судья обвинил адвокатов Януковича в затягивании процесса и в нежелании ставить точку в этом деле.

Поэтому процесс опроса свидетелей завершен. С 30-го июля в Оболонском суде начнутся уже дебаты. Правда защита Януковича с этим не согласилась и пообещала 20-го июля устроить новый допрос свидетелей. Правда, где – не уточнили.

К слову, в США арестован экс-советник Януковича Пол Манафорт.

Опубликовано Июль, 17 в 22:06



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