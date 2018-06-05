Дело Зайцевой – новые подробности

Киевский районный суд Харькова, родственники пострадавших и их представители ждут нарколога Елену Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП и должна разъяснить, была ли подозреваемая в состоянии наркотического опьянения.

Однако ей даже не вручили повестку, специалист уволилась и уехала из Харькова.

Зато ее коллега лаборант, исследовавший мочу подозреваемой, под присягой заявил – анализ показал опиаты, кодеин и морфин, это наркотические вещества.

В таком случае закон требует повторного развернутого анализа мочи, и обязательно крови на наркотики. Однако биологического материала не хватило, чтобы провести исследования.

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Лаборант говорит, он ни при чем, именно столько получил от нарколога.

Представители подозреваемых уверены, действия эксперта можно расценивать даже под уголовную статью. А прокуратура пока не видит в действиях врача умышленной препятствия.

К врачу могут применить принудительный привод, но ее еще надо найти.

Однако представитель потерпевших Лариса Матвеева говорит, лаборант подтвердил опиаты в моче Зайцевой, а в документах есть информация о состоянии подозреваемой – суженные зрачки, нечеткая походка, невыполненный пальцево-носовой тест, и этого достаточно для отягощающих обстоятельств.

По делу Елены Зайцевой следующее заседание назначено на 20 июня.

К слову, Зайцева ехала без прав и техпаспорта.

Опубликовано Июнь, 05 в 22:11



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