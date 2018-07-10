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Справедливые зарплаты всем украинцам: проект Оксаны Жолнович в Новых лидерах

Честный труд и справедливая плата за нее. Участница проекта Новые лидеры, юрист со Львова Оксана Жолнович ходатайствует, чтобы в нашем государстве таки начал действовать новый трудовой кодекс. Ведь действующему – уже почти полвека и он давно не актуален.

Зато женщина уверена, если урегулировать трудовые отношения, все изменится. Уже не будет убегать за границу перспективная молодежь, а наемные рабочие и работодатели будут одинаково защищенными.

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Государство, несмотря на то, что предъявляет высокие требования к работодателям-частникам, само – просто обдирает и обманывает своих работников.

К слову, Владимир Гергелюк в Новых лидерах хочет спасти Днестровский каньон и дать работу местным.

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