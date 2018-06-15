Настоящее французское шато на Херсонщине: как доехать, где жить и цены

Настоящее французское шато – усадьбу и винодельню туристы могут увидеть не вызжая за границу. На Херсонщине в 10-ти км от Новой Каховки расположено шато князя Трубецкого.

Работает с конца 19-го века и по сей день. После реставрации старинный дом стал местом отдыха и культурного самообразования. Рядом – разнообразные туристические прелести от промышленного объекта – Каховской ГЭС – до дозорной башни 14 в и природных водопадов в известняке.

Новый владелец усадьбы восстановил дом и наполнил его историческими фото, картинами и реликвиями. Главное сокровище шато Трубецкого – вино. В подвале среди 10 тыс бутылок хранится вино, которому 60 лет. Но это не музей. Неподалеку – производство. Работа здесь не останавливалась с 1896-го года.

Экскурсия по шато обойдется в 150 грн. Здесь можно помечтать в гамаке на настоящем английском газоне. Дегустация 6 видов вин классических французских сортов в зале со старыми известняковыми стенами и прекрасным видом из арочные окна на Каховское водохранилище и гидроэлектростанцию ​​стоит 200 грн.

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Усадьба-дача семьи Трубецких расположена неподалеку – в селе Казацкое. За 150-летнюю историю в имении работала школа, сельсовет а затем и лагерь. 30 лет назад из-за пожара обрушилась крыша, местные начали варварское уничтожение зданий.

Однако, среди величественных руин можно понять, каким был замысел архитектора – это замковый стиль ренессанса. А внизу, на крутом склоне Днепра несколько лет после обвала появилась подземная река. Потоки родниковой воды создают в известняке водопады.

Рядом с шато 11-метровая дозорная башня времен князя Витовта – общее культурное наследие Украины и Литвы. Здесь в 14-м веке была южная граница Великого Литовского княжества.

Несмотря на большое количество туристических объектов, сюда лучше приезжать на 2 дня. Отдохнуть можно за 1000 грн в гостиничном номере в шато или в Новой Каховке.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 15 в 15:53



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