Факты / Видео / Lifestyle / Путешествия / Настоящее французское шато на Херсонщине: как доехать, где жить и цены/

Настоящее французское шато на Херсонщине: как доехать, где жить и цены

Настоящее французское шато – усадьбу и винодельню туристы могут увидеть не вызжая за границу. На Херсонщине в 10-ти км от Новой Каховки расположено шато князя Трубецкого.

Работает с конца 19-го века и по сей день. После реставрации старинный дом стал местом отдыха и культурного самообразования. Рядом – разнообразные туристические прелести от промышленного объекта – Каховской ГЭС – до дозорной башни 14 в и природных водопадов в известняке.

Новый владелец усадьбы восстановил дом и наполнил его историческими фото, картинами и реликвиями. Главное сокровище шато Трубецкого – вино. В подвале среди 10 тыс бутылок хранится вино, которому 60 лет. Но это не музей. Неподалеку – производство. Работа здесь не останавливалась с 1896-го года.

Экскурсия по шато обойдется в 150 грн. Здесь можно помечтать в гамаке на настоящем английском газоне. Дегустация 6 видов вин классических французских сортов в зале со старыми известняковыми стенами и прекрасным видом из арочные окна на Каховское водохранилище и гидроэлектростанцию ​​стоит 200 грн.

Смотрите: Волынская Швейцария: как доехать и маршруты лесом

Усадьба-дача семьи Трубецких расположена неподалеку – в селе Казацкое. За 150-летнюю историю в имении работала школа, сельсовет а затем и лагерь. 30 лет назад из-за пожара обрушилась крыша, местные начали варварское уничтожение зданий.

Однако, среди величественных руин можно понять, каким был замысел архитектора – это замковый стиль ренессанса. А внизу, на крутом склоне Днепра несколько лет после обвала появилась подземная река. Потоки родниковой воды создают в известняке водопады.

Рядом с шато 11-метровая дозорная башня времен князя Витовта – общее культурное наследие Украины и Литвы. Здесь в 14-м веке была южная граница Великого Литовского княжества.

Несмотря на большое количество туристических объектов, сюда лучше приезжать на 2 дня. Отдохнуть можно за 1000 грн в гостиничном номере в шато или в Новой Каховке.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Путешествие в Норвегию бюджетно: как доехать, что посмотреть и цены
Как путешествовать с животным за рубежом – новые правила
Безопасно и счастливо: как живут и сколько зарабатывают в Норвегии
2-3 л вина и минимум 6 часов застолья: традиции дегустации вина в Грузии
Топ-5 достижений Украины от безвиза с ЕС
Отдых в Грузии 2018: гость – Бог и самые вкусные в мире хачапури
афіни
Там, где когда-то жили Боги: что посетить в Греции и цены
Замок Пелеш и казино как в Монте-Карло: что посмотреть в Румынии и цены

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка