Вызвал скандал и стал героем анекдотов! Памятник Хмельницкому в Киеве

130 лет назад в Киеве появился памятник Богдану Хмельницкому. Это сейчас он является одним из символов города, а в то время статуя гетьмана вызвала жаркие дискуссии. Начиная от количества персонажей, заканчивая расположением на Софии, где и как ни поверни памятник, толкование могло быть неоднозначным. Для киевлян Богдан Хмельницкий из-за этого стал героем анекдотов, ведь в начале его скульптура сохранялась разобранной в полицейском участке. Но понемногу страсти утихли, и сейчас гетман стал фотомоделью, а еще местом встречи киевлян на Софийской площади.

И памятник киевляне восприняли не сразу. Ведь сначала там должен был быть не только гетман, который фактически подчинил Украину России. Его должны были окружать еще несколько персонажей, среди которых католический священник, поляк и еврей, которых конь Хмельницкого бил бы копытами.

Памятник Хмельницкому – киевский долгострой. Его запланировали еще в 40-х годах позапрошлого века, а установили только за 48 лет спустя. Первый вариант должен был стоить городу более 100 тыс. рублей – их хотели собрать всей тогдашней Россией.

Поэтому скульптура, так сказать, усохла – только к личности гетмана на коне, которую тоже проблематично было разместить на Софийской площади.

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А еще все время не в ту сторону указывала булава. Перед установкой части памятника пролежали во дворе в отделении полиции целый год.

Наконец, 130 лет назад монумент таки поставили – он был почти таким же, как сейчас, менялся лишь постамент, а еще появился забор, потому что паломники именно под Богдана ходили к ветру. А еще в честь переворота 1917-го у памятника поставили фанерную Стеллу.

Но за пару лет убрали. Сейчас постамент среди 60-ти самых популярных достопримечательностей столицы. Он есть в мобильном приложении, которое город создал специально для туристов.

Интересно, но вандалы памятник не трогают. Единственное: в начале двухтысячных кто-то украл у Богдана перья из шапки. Тогда шутили, что это сделали польские футбольные болельщики, потому пропажу заметили после матча Украина – Польша. Но вскоре перья возобновили современные реставраторы. Так, что от оригинального не отличишь.

К слову, украинское черное море: художник из ЮАР нарисовал в Киеве мурал.

Опубликовано Июль, 23 в 14:37



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