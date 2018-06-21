Факты / Видео / Украина / Спуску не будет - Луценко поддержал возвращение уголовной ответственности за контрабанду/

Спуску не будет – Луценко поддержал возвращение уголовной ответственности за контрабанду

Премьер предупредил регионы о том, что на этот раз государство взялась за контрабанду всерьез. Цена вопроса – 100 млрд грн или 4 млрд долл. Правда, с этим могут возникнуть проблемы. Генпрокурор призывает сначала все прописать на уровне закона.

Прежде всего, ввести уголовную ответственность за контрабанду. Владимир Гройсман заявляет: по стране начали разворачиваться специальные офисы, которые прикрывают сделки. А кто-то их крышует.

Речь шла о так называемых евробляхах. Генпрокурор решил поинтересоваться у львовских таможенников цифрами. Те растерялись. Правда, евробляхи не совсем – контрабанда.

Смотрите: Наручников хватит на всех! Кабмин утвердил план борьбы с контрабандой

А схем, на которых Украина теряет десятки миллиардов – множество, некоторые из них премьер озвучил на вчерашнем заседании правительства и заявил: будет бороться до конца.

При этом усилия должны объединить таможенники, правоохранители, антикоррупционные структуры, СБУ и Генпрокуратура.

Накануне Кабмин расширил полномочия полицейских – они могут круглосуточно быть на пунктах пропуска. А еще – имеют доступ к автоматизированной системе таможенного учета “Инспектор-2006”.

Также отменили так называемые межведомственные “черные сотни”, следившие за работой таможен. Они были эффективны разве что первые две недели после создания – открыто заявил генпрокурор. Но Юрий Луценко предупреждает: без специальных законов, и сейчас может быть фальш-старт.

Правда, министр внутренних дел считает, не все так критично. Хотя, за контрабанду люди должны садиться на годы, как в ЕС.

К слову, Гройсман заявил, что правоохранители готовят провокации против премьера и министров.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Наручников хватит на всех! Кабмин утвердил план борьбы с контрабандой
Контрабанда не пройдет! На передвижные блокпосты в зоне ООС вышли пулеметчики
Без денег и работы: как выживают горные районы Украины
Наращивание товарооборота и усиление политики: о чем договорились Украина и Латвия
Топ-3 задачи Правительства на 2018 год
В голодающем Луганске уничтожили 85 кг красной икры
50 кг на €500 раз в 3 суток – новые правила перевозки сигарет и алкоголя через границу
Повышение пенсий: кто получит больше в первую очередь

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка