Спуску не будет – Луценко поддержал возвращение уголовной ответственности за контрабанду

Премьер предупредил регионы о том, что на этот раз государство взялась за контрабанду всерьез. Цена вопроса – 100 млрд грн или 4 млрд долл. Правда, с этим могут возникнуть проблемы. Генпрокурор призывает сначала все прописать на уровне закона.

Прежде всего, ввести уголовную ответственность за контрабанду. Владимир Гройсман заявляет: по стране начали разворачиваться специальные офисы, которые прикрывают сделки. А кто-то их крышует.

Речь шла о так называемых евробляхах. Генпрокурор решил поинтересоваться у львовских таможенников цифрами. Те растерялись. Правда, евробляхи не совсем – контрабанда.

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А схем, на которых Украина теряет десятки миллиардов – множество, некоторые из них премьер озвучил на вчерашнем заседании правительства и заявил: будет бороться до конца.

При этом усилия должны объединить таможенники, правоохранители, антикоррупционные структуры, СБУ и Генпрокуратура.

Накануне Кабмин расширил полномочия полицейских – они могут круглосуточно быть на пунктах пропуска. А еще – имеют доступ к автоматизированной системе таможенного учета “Инспектор-2006”.

Также отменили так называемые межведомственные “черные сотни”, следившие за работой таможен. Они были эффективны разве что первые две недели после создания – открыто заявил генпрокурор. Но Юрий Луценко предупреждает: без специальных законов, и сейчас может быть фальш-старт.

Правда, министр внутренних дел считает, не все так критично. Хотя, за контрабанду люди должны садиться на годы, как в ЕС.

К слову, Гройсман заявил, что правоохранители готовят провокации против премьера и министров.

Опубликовано Июнь, 21 в 17:48



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