Спина – как вопросительный знак, а мозг поражен на 92% – 4-летняя Есения нуждается в помощи

Нет смысла спасать, потому что не выживет – родители 4-летней Есении из Кривого Рога слышали эти циничные слова не раз.

Младенцем девочка перенесла тяжелую болезнь – острый энцефалит, который поразил нервную систему, из-за чего ребенок стал инвалидом – не могла сидеть, стоять, потеряла зрение.

А еще Есения потеряла маму, однако папа и родные девочки делают все, чтобы поднять ребенка на ноги. Несколько курсов лечения, реабилитация в Украине и за рубежом дали свой результат – девочка пробует стоять, реагирует на родных и улыбается.

Она слышит папу, но не видит – еще младенцем потеряла зрение. Мозг поразила тяжелая нейроинфекция.

Реанимации и интенсивнные терапии – из больницы младенца забрали с рядом тяжелых диагнозов, ее спина похожа на большой вопросительный знак, бедро вывернуто в другую сторону, мозг поражен на 92%.

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В год девочка весила всего 5 кг. “Не будет жить”, сказали местные врачи. Но родные Есении – папа, бабушка и дедушка решили, будет иначе.

Китайские врачи пообещали расшевелить мозг, но дальнейшая реабилитация не даст результата без операции. Более того – состояние Есении будет только ухудшаться.

Это харьковский институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, здешние врачи взялись поставить девочку на ноги.

Операция сложнейшая – в тело девочки вживляют специальную конструкцию, которая выровняет позвоночник и будет расти вместе с ребенком. То же сделают и с бедром. Операцию назначили на сентябрь.

Конструкция будет стоить десятки тысяч гривен. А еще почти полмиллиона – на очередную реабилитацию в Китае – девочке нужны медпрепараты, которые даже не зарегистрированы в Украине, говорит бабушка.

Собрать такую ​​сумму без неравнодушных людей не смогут и просят о помощи. Помочь девочке просто. Собирает деньги для Есения Украинская биржа благотворительности.

На сайте нужно найти проект Есения надеется на вашу помощь! Жмите “поддержать”. На спасение девочки нужно 489 тыс грн – пока удалось собрать лишь десятую часть.

К слову, ученые нашли доступное и дешевое средство борьбы с аутоиммунными заболеваниями.

Опубликовано Июнь, 08 в 22:30



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