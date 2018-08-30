Сталкер отдыхает. Проверка общежитий известных вузов Украины

Одна из главных проблем для украинских студентов на сегодня – это не экзамены или трудные задачи, а условия проживания. Факты ICTV проверили несколько общежитий известных вузов в крупных городах. Увиденное шокировало – выбитые двери, сантехника сыплется, а стены черные от грибка, туалеты и душевые без дверей.

И особенно это поражает первокурсников – они точно себе не представляли, что будут жить в помещениях, где можно вторую часть Сталкеров снимать. И это при том, что студенты платят не только за обучение, но и за проживание.

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Чинят проводку, меняют двери, покупают новые кровати студенты за свой счет. Это тысячи гривен, хотя за общежитие каждый месяц платят деньги.

К слову, киевские застройщики приняли московские методы. Они уничтожают памятки истории Украины.

Опубликовано Август, 30 в 10:49



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