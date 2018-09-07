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Помогает уснуть и спасает жизни: в Берлине представили технику будущего

Телевизоры – выполняют работу секретарей, а холодильники советуют, что приготовить на ужин – на международной выставке в Берлине представили технику будущего, которая уже скоро может стать реальностью для жителей планеты.

Умные устройства следят за вашим здоровьем и даже могут спасти жизнь. Смартфоны уже научились измерять давление. Сенсорные датчики в доме определяют, что человек долго не двигается, и вызывают скорую помощь. С другой стороны, специальные подушки помогут расслабиться и заснуть.

Электронные гаджеты не только облегчают работу, но еще становятся быстрее и дешевле. Помогают в общении на расстоянии.

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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

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