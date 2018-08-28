Дом, который следит за здоровьем! Украинский стартап в Америке

В цехе в американском городе Рино, штат Невада, создают первый абсолютно автономный дом – проект украинского стартапа PassivDom. Он не требует подключения к электросетям или централизованного водоснабжения, и позволяет людям жить где угодно.

Крепкие окна, которые почти невозможно разбить, и помогают экономить энергию в доме, где две стены – фактически стеклянные. Поэтому мощности солнечных панелей вполне хватает на все энергопотребности дома.

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Антон Гетман отвечает за все технологические внутренности – почти 200 сенсоров, контролирующих здоровья дома. Благодаря этому дом может фактически мыслить самостоятельно: в соответствии с погодой не только регулировать свет, но даже следить за здоровьем жителей.

По желанию, дом может быть оснащен системой генерирования воды из влажности воздуха. Завозить воду можно и самостоятельно, а системы очистки позволяют использовать ее повторно. Цена дома в 38 квадратов – от 64 до 97 тыс. долларов. Вскоре компания планирует представить первый готовый дом, а массовое производство запустить через 6-7 месяцев.

К слову, украинский стартап собрал $ 60 тыс. за 75 минут: гоночный симулятор покоряет мир.

Опубликовано Август, 28 в 22:02



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