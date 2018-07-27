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Столичная библиотека имени Плужника под угорозой закрытия – причина

В читальном зале столичной библиотеки имени Евгения Плужника – как в улии. Читатели, общественные активисты, билиотекари и неравнодушные киевляне – все возмущены, чиновники планируют создать здесь “Центр оценки государственных служащих”.

Поэтому балансосодержатель, Национальное агентство Украины по вопросам госслужбы требует освободить эти 100 кв метров.

Общество считает, в таком случае киевляне потеряют на просто читальный зал, а целое культурное пространство. Ведь рядом много культурных, художественных и образовательных учреждений, которые именно в библиотеке проводят интересные встречи и для школьников, и для взрослых.

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Чиновники считают – 200 метров, которые останутся, библиотеке вполне хватит, советуют рационально организовать пространство. И обещают, что сделают ремонт не только в помещении, которое отберут, а и во всей библиотеке, а также поменяют окна.

А вот общественные активисты убеждены – местом должны уступить чиновники.

К слову, Джоан Роулинг хочет написать новую книгу.

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