Факты / Видео / Мир / Столица ковбоев Бандера в США: что объединяет город с Украиной/

Столица ковбоев Бандера в США: что объединяет город с Украиной

В техасском городе Бандера в эти выходные проводят уже традиционный парад.

Городок с таким знакомым для украинцев именем – официально признано мировой столицей ковбоев.

Сам город был основан поляками. И имеет два города побратима: одно в Польше, а второе в Украине – Тысменица, на Ивано-Франковщине.

Смотрите: С кальцием и без хлора – школы Винницы перевели на новую систему очистки воды

Делегация именно из этого города была почетной на ежегодном параде в городе Бандера.

Напомним, Херсонщина на границе с Крымом в зоне экологического бедствия. Окрестные села вторую неделю страдают от вонючего воздуха, а ветер приносит пыль, которая разъедает металл.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Стрельба в Калифорнии: неизвестный подстрелил 10 человек
Украина передала американской армии 3D радар
Прощание с Маккейном: на церемонию прилетел Петр Порошенко
ДТП
В США автомобиль с автопилотом Apple попал в ДТП
Курт Волкер
США готовы увеличить поставки летального оружия в Украину – Волкер
В США полиция застрелила известную актрису
В Европе отговаривали США давать Украине Javelin – посол
Рассекречено! В США обнародовали разговор Ельцина с Клинтоном о Путине

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка