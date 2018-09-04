Столица ковбоев Бандера в США: что объединяет город с Украиной

В техасском городе Бандера в эти выходные проводят уже традиционный парад.

Городок с таким знакомым для украинцев именем – официально признано мировой столицей ковбоев.

Сам город был основан поляками. И имеет два города побратима: одно в Польше, а второе в Украине – Тысменица, на Ивано-Франковщине.

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Делегация именно из этого города была почетной на ежегодном параде в городе Бандера.

Напомним, Херсонщина на границе с Крымом в зоне экологического бедствия. Окрестные села вторую неделю страдают от вонючего воздуха, а ветер приносит пыль, которая разъедает металл.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 22:06



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