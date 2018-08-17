Страшно смотреть, как люди вылетали из окон. Когда украинцы признают ремни безопасности

Министерство инфраструктуры разработало проект, запрещающий с января 2021 перевозить пассажиров автобусами, которые не оборудованы ремнями безопасности. Новость на столичной автостанции вызывает разную реакцию. Пассажиры в основном поддерживают новации.

Водители различной мысли, многие привыкли ездить без ремней, и вообще считают главной проблемой ямы на дороге.

В микроавтобусах зарубежного производства ремни есть или есть приспособления для них. В украинских автобусах – нет.

Для европейцев пристегиваться в автобусах – это привычка с детства.

В Европе в пригородных автобусах пассажиры обязаны пристегиваться – иначе штраф. К таким мерам прибегли, чтобы защитить людей.

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Как пример – сегодня в Германии автобус вылетел с дороги и попал в кювет. Никто не погиб, в большинстве ранения средней степени – как раз благодаря тому, что все были пристегнуты.

Кадры из краш-теста, типичная авария – автобус врезается в грузовик. Те пассажиры, которые не были пристегнуты – просто летят вперед и испытывают серьезные травмы. Тот, кто использовал ремни безопасности, максимум получит небольшие ушибы. А у нас люди погибают. И очевидцы трагедии на житомирской трассе говорят – страшно было смотреть, как пассажиры после столкновения вылетали из окон на проезжую часть.

Поэтому мировой опыт и логика подсказывают – нужно пристегиваться. Если государство будет это контролировать, смертей на дороге станет меньше.

К слову, ежедневные рейды и штрафы. Почему в Беларуси идеально чистые улицы.

Опубликовано Август, 17 в 22:15



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