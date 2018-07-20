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Страшно зайти в подъезд! В Запорожье жителей многоэтажки атакуют крысы

Многоэтажка в центре Запорожья. Десятки крыс сначала оккупировали подвал, а сейчас уже бегают по подъездам. Жители дома говорят, чтобы дойти до квартиры, иногда приходится разгонять крыс.

Жители многоэтажки боятся выпускать детей в подъезд.

Люди в течении двух месяцев обращались к управляющей компании с требованием решить ситуацию. Но, говорят, коммунальщиков так и не дождались.

В компании, пришедшей на смену бывшего ЖЭКа, уверяют: о проблеме знают. И даже дважды проводили здесь дератизацию – правда, только в подвалах. Поскольку в подъездах – местах общего пользования делать это нельзя. Впрочем, или яд был некачественный или просто еще не подействовал.

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Опасность такого соседства подтверждают медики. В Запорожье уже зарегистрированы случаи бешенства среди крыс. К тому же, грызуны распространяют опасные болезни. От одной из таких в прошлом году в городе умерли два человека.

Если от укусов не удалось уберечься – медики советуют как можно быстрее обращаться в больницу.

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