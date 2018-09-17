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Лента Благородные бродяги: о Львове в 30-х и субкультуре батяров

К всеукраинской премьере готовится музыкально-комедийный боевик Благородные бродяги. Это увлекательная и шуточная история о львовских батярях, которые не мыслят своей жизни без родного Львова, его очаровательных девушек и постоянного авантюризма.

Лента, которая соединила комедию, мюзикл и боевик. Место действия – Львов 30-х. В неспокойные времена, когда диктаторы Сталин и Гитлер пытаются поделить мир, во Львове зародилась субкультура батяров. Эти мужчины-благородные разбойники – любят шутки, веселье и женщин.

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В фильме мастерски передали особую атмосферу тогдашнего Львова, батярские привычки и даже тогдашний львовский диалект.

К слову, Факты ICTV уже посмотрели фильм Человек, который убил Дон Кихота и готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

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