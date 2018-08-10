Стреляют, когда солнце слепит камеры ОБСЕ: бойцы ООС о вражеских атаках
На позициях в Зайцево накануне было неспокойно. Впервые за время хлебного перемирия на этом участке применили мины 82-го калибра.
Объяснение внезапной активизации боевиков на этом участке простое. Предшественники за время хлебного перемирия выкопали новые позиции, в оккупированную часть Зайцево зашли новые силы.
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После месяца тишины боевики открывают огонь по этим позициям как по расписанию – вечером. Когда солнечные лучи слепят наблюдательные камеры миссии ОБСЕ.
Ранее Факты ICTV писали о новой тактике боевиков.
2018-08-10
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