Сценарий Чехословакии на Донбассе: как СССР подавил Пражскую весну

50 лет назад в Чехословакии Москва действовали по тому же сценарию, как и сейчас на Донбассе.

Несколько-тысячная армия из 5 стран Варшавского договора во главе с СССР, вошла в страну и заблокировала ее войска.

Это была настоящая оккупация, которая произошла из-за слишком быстрых демократических перемен в Чехословакии. Поэтому советская власть решила подавить – так называемую Пражскую весну.

21 августа 1968 люди проснулись от грохота самолетов и танков.

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Причиной такого поступка была стремительная демократизация общества в начале 1968. Отмена цензуры, появление других политических партий кроме коммунистической – все это раздражало руководство СССР. Поэтому они решают подавить танками процесс, который в мировой истории называют Пражской весной.

Камила Моучкова – телеведущая. Хорошо помнит день вторжения, ведь именно 21 августа вела прямой эфир под прицелом автоматов.

– Последний час эфира два советских военных целились оружие мне в спину. Потом какой-то генерал сказал мне, после того, как погасла красная кнопка: Заканчивайте работу немедленно !, – рассказывает женщина.

Напомним, впервые в истории независимой Украины участие в параде ко Дню независимости примут женщины-военнослужащие.

Опубликовано Август, 21 в 22:15



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