Сценарии России по захвату украинских портов и как противодействовать

Наглость и дерзость россиян растет – Кремль пытается расширить контроль в Азовском море, как будто это их акватория.

Береговая охрана пограничной службы ФСБ задерживает десятки судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска и обратно, парализуя их торговлю.

Наши пограничники утверждают, досматривать суда ФСБшники имеют право, ведь до сих пор действует соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе. За ней – эта территория ничейная.

Поэтому Кремль активно ее захватывает, имея военное превосходство, а это грозит Украине остановкой азовских портов и экономическими убытками.

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Сценарий следующий – сначала они попадают на якорную стоянку Керченского пролива, затем корабли останавливают на длительную проверку русскими уже в акватории Азовского моря и впоследствии аналогичная процедура на обратном пути. И напоследок еще одна якорная стоянка в Керченском проливе, где суда должны получить разрешение на прохождение с Азовского в Черное море, и далее – в Европу и Турцию. Задержка судна на сутки стоит его владельцу в среднем 10 тысяч долларов. Цель у россиян одна – подавить украинскую морскую торговлю через Мариуполь и Бердянск.

Напомним, ранее сообщалось про задержание Россией 5 судов, идущих в Украину.

Опубликовано Июль, 13 в 11:45



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