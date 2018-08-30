Современная инженерия и космос: в Днепре состоится масштабный технофест

Фантастический мир космоса и современной инженерии – Днепр готовится к крупнейшему в Восточной Европе технофесту, который в этом году пройдет уже в третий раз. Здесь не будет никаких скучных лекций. На этот раз почти 150 компаний удивят посетителей техническими новинками, уникальными разработками и научными опытами.

Главная экспозиция действа – зона Space Center. Здесь можно вживую увидеть уникальные спутники, космические аппараты, макеты двигателей и ракет. Как их запускают – покажут на большом экране в космической лобби зоне. После путешествия вселенной – знакомство с работами – учебными, промышленными и даже развлекательными. Между ними проведут настоящие батлы – в гонках, лабиринте, сумо и керлингу. Соревноваться будут и специалисты, которые могут овладеть умными машинами – их профессия – мехатроник.

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Руководить работами и промышленными машинами – не только профессионалы, но и обычные школьники. Чтобы заинтересовать их новой профессией, Днепровская Политехника еще весной отобрала среди них 7 команд и провела обучение. На фестивале они посоревнуются в ловкости.

На технофесте будет чем заняться и любителям химии – на празднике проведут 120 уникальных опытов – с пламям, взрывами и добыванием веществ. А еще – разнообразные соревнования по авиа и судномоделирование, дрифт радиомоделей и масштабное лего-строительство. Главная техническая и научно-популярное событие осени Interpipe TechFest – состоится в Днепре 15 и 16 сентября. Здесь зрителям покажут все, что поможет в будущем сделать прорыв в нашей науке.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

Опубликовано Август, 30 в 20:19



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