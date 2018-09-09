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Современное оружие, техника и компьютерные технологии: как учатся пограничники Украины

70 курсантов Национальной академии Государственной пограничной службы – приняли присягу на верность Украине.

Уже вскоре эти ребята станут на защиту государственной границы. Ежегодно количество желающих поступить в академию растет.

Заведение в стране готовит пограничников. Со следующего года здесь будут набирать курсантов – морской охраны.

Современное оружие, техника и новые компьютерные технологии – такой мощной материальной базой щеголяет Национальная академия Государственной пограничной службы Украины.

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Первокурсники учиться на 4 факультетах по специальностям, безопасность государственной границы, право, телекоммуникации, радиотехника и автомобильный транспорт. И с каждым годом количество желающих стать защитниками границы возрастает.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как сотни бойцов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали лесные пожары на Харьковщине.

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