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Современный спортзал от АТОвцев на Виннитчине: цель и кто может заниматься

Заброшенную старую котельную они превратили в современный спортзал. В Хмельнике Винницкой области, бывшие АТОвци, создали для себя центр физической подготовки и реабилитации.

Чтобы восстановиться после зоны боевых действий – нужно хобби, которое будет давать стимул жить. И спорт – самое то.

Кроме тренажеров – здесь еще и кабинет терапевта, массажиста и психолога. А заниматься могут все желающие.

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Для бойцов все тренировки бесплатные. А вот с других посетителей будут брать символическую плату 15 – 20 гривен за занятие, чтобы поддержать центр.

К слову, как в Украине помогают детям в приютах.

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