Суррогатное материнство в Украине – сколько стоит и подводные камни

Для одних это возможность хорошо заработать, для других – единственный шанс стать родителями.

Одной из первых суррогатное материнство поддержала бывшая заместитель мэра Киева Ирэна Кильчицкая. Она полностью на стороне женщин, которые согласились на этот смелый шаг.

Суррогатное материнство – не прихоть, а лечение бесплодия. По украинскому законодательству, воспользоваться методикой могут только супружеские пары. Но при условии существенных медицинских показаний.

В Украине суррогатное материнство абсолютно легально. Проводят процедуру в более чем 50 клиниках. У нас есть современное оборудование, качественные специалисты и приятные цены. Например, в США полный пакет услуг стоит от $100 до $200 тыс. В Украине до 60. И это с услугами матери, которая получает в среднем $16 тыс.

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Суррогатной матерью может стать женщина от 18 до 36 лет, которая имеет собственного ребенка. Она проходит полное обследование физического и психического здоровья и знакомится с потенциальными заказчиками.

Елена прячет лицо от камеры, 8 лет назад она родила двойню для украинской пары. Объявления нашла в Интернете. И не пожалела. Сколько заработала – скрывает. Однако говорит, что смогла купить квартиру для дочери. Еще хватило на небольшой косметический бизнес.

Женщина осознает, что суррогатная мать только вынашивает беременность и претендовать на ребенка не может. Это определено в законодательстве. А вот другие права и обязанности сторон прописывают в договоре.

Больше всего проблем в программе суррогатного материнства возникает именно из-за независимым образом составленного договора. От этого зависит, будут ли нарушены права одной или другой стороны, могут их отстоять в суде.

Украина – одна из немногих стран, где суррогатное материнство разрешено, процедура регистрации ребенка простая, а цены в разы дешевле. Чем за границей. Поэтому все больше иностранцев приезжают к нам, чтобы стать родителями.

К слову, Меган Маркл беременна двойней.

Опубликовано Июль, 30 в 19:50



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