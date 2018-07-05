Сущенко, Кольченко, Сенцов – сколько украинских политзаключенных в тюрьмах России

Гибридная агрессия России против Украины не ограничивается лишь на оккупацией Крыма и поставкой оружия и военных на Донбасс. Кремль цинично арестовывает украинцев под надуманными предлогами и фактически превращает их в предмет торга и давления на нашу страну.

По данным общественных активистов в российских тюрьмах находится 71 политических узник Кремля. Всему миру известны фамилии Сущенко, Кольченко, Сенцова, Гриба.

Кроме этого в тюрьмах так называемых ЛНР и ДНР почти 200 наших военных, некоторые из которых не видели родных более 3 лет, при этом своих граждан, воевавших на Донбассе российские дипломаты упорно не видят затягивая таким образом процесс обмена.

На трибунах Олимпийского Петр Выговский с портретом своего сына Валентина. Последний раз своего ребенка он видел 4 года назад перед его отъездом в Крым по частным делам.

В течение 8,5 месяцев до Выговского не допускали украинского консула, а позже сотрудники СИЗО осуществляли психологическое давление на подследственного. Сейчас Валентин как и большинство пленников Кремля в знак протеста голодает в Кировской колонии.

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Его состояние неизвестно, ведь во время последней поездки омбудсмен Людмила Денисова так и не попала к украинским заложникам Кремля. Похоже голодание – это пока единственная попытка ценой собственной жизни, привлечь внимание мира к незаконным действиям режима Путина и ускорить обмен.

А обменивать есть на кого. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко в начале недели озвучила фамилии 23 россиян, осужденных или арестованых за преступления против территориальной целостности Украины.

Среди них есть и кадровые российские военные, как, например Виктор Агеев, который воевал под видом ополченца. Однако координатор медийной иннициативы за права человека Ольга Решетило убеждена, на самом деле их больше. Таких насчитали 30 граждан.

Есть вопиющие случаи. В частности раненый при задержании в Луганской области офицер российской армии Алексей Седиком может потерять ногу, а гражданка РФ Лариса Чубарова псевдо “Тереза”, которая работала на спецслужбы террористов, в критическом состоянии.

Ждут своих мужчин дома и сотни семей тех, кто незаконно содержится в тюрьмах так называемых ЛДНР. В частности бойцов 3-го полка спецназначения Сергея Глондара и Александра Коринькова. Их взяли в плен еще 16 февраля 2015-го во время выхода колонны с Дельцевого.

О возможном обмене никакой информации, как и возможности не только увидеться, даже пообщаться по телефону у семей нет.

К слову, Канада отреагировала на приговор Сущенко.

Опубликовано Июль, 05 в 17:17



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