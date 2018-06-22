Сплошная ржавчина, без аптечки и документов – как выглядят маршрутки Киева

5.30 утра. Автобусный парк №5. Транспорт выезжает один за другим. Механик вместо осмотра машин – лускает семечки. Сплошная ржавчина в маршрутке, аптечка 2011 года. Медицинская перевязка. Пригодна до ноября 2010 года. Все просроченное.

Техосмотр в большинстве закончился более 2 недель назад. Но не только транспорт в ужасном состоянии выходит перевозить сотни людей в Киеве. Сами водители вместо 8-ми часового рабочего дня за рулем проводят иногда по 16. У Александра, который тоже возит пассажиров, недавно прямо за рулем умер отец.

Да и каждый день из каждого автобуса должны сдать определенную сумму денег. Иначе – штраф. Но оказывается и выгодный маршрут, где пассажиров много тоже не так просто получить.

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По информации нашего инсайдера, в Киеве сейчас немало транспорта ездит полулегально. Маршрутки ездят без разрешительных документов. Увидев камеру водители просто сбежали. Почти полчаса транспорт стоит, а люди ждут.

Водителя, который от нас убегал мы находим следующий день. Оказывается эту старую, с дырявыми сиденьями и ржавыми дверями маршрутку он выкупил. Но необходимого путевого листа, где есть печать механика и осмотр врача у этого горе-водителя нет.

Аптечка у этого водителя такая же как и маршрутка. В Киевпастрансе рассказанному не верят. Говорят – механик там всегда работает.

В самом Автопарке оправдываются – никаких частников на территории нет. Работают добросовестно, никого не штрафуют. Видимо поэтому и контроллеры под мухой здесь не редкость.

К слову, в киевской маршрутке на ходу отвалились двери.

Опубликовано Июнь, 22 в 19:16



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