Сплошная показуха и цинизм: поведение боевиков перед ОБСЕ

Жизни четырех украинских военных, получивших ранения накануне, уже ничего не угрожает. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное, об этом сегодня сообщили в министерстве обороны. Ребята находятся в мобильных госпиталях. При этом боевики оккупационных войск вновь начали увеличивать количество провокаций на линии соприкосновения.

Как говорят украинские военные – тишина наступает только тога, когда на временно-оккупированных территориях начинают работать представители надзорных миссий.

Сплошная показуха и цинизм – так ведут себя боевики российско-оккупационных войск, когда на их территории начинают работать представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Почти ни одного выстрела, демонстративная помощь местным. Все, ради красивой картинки.

Впрочем, даже демонстрируя показательную открытость, террористы сегодня все же запретили представителям ОБСЕ посещать закрытые Седово и Новоазовск. Зато предложили Коминтерново, откуда последние двое суток вели постоянный огонь по украинским позициям. При этом даже присутствие наблюдателей не мешает оккупантам использовать беспилотники на линии соприкосновения.

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По данным штаба операции объединенных сил, только за сутки зафиксировано уже два российских беспилотных аппарата над украинской территорией.

Также, сегодня сообщили о состоянии четырех украинских военных, получивших ранения накануне. Их жизни уже ничего не угрожает. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное. Ребята находятся в мобильных госпиталях. У всех минно-осколочные ранения.

Еще одну новость обнародовал сегодня и командующий операцией объединенных сил Сергей Наев. По его словам, отныне каждый военнослужащий имеет право на открытие огня в ответ на провокации противника.

К слову, тихий час в АТО: что делают бойцы в “свободное” время.

Опубликовано Август, 03 в 20:30



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