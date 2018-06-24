Мировые звезды опер на Софийской площади – концерт классической музыки в Киеве

Звезды Ла Скала, Венской и Лондонской опер спели под открытым небом на Софийской площади. Организаторам удалось собрать на одной сцене звезд мирового уровня.

Шлягеры классической музыки исполнили Людмила Монастырская, которая прилетела из Барселоны, Александр Цымбалюк из Парижа, Звездная Кушплер и Ольга Бессмертная – солистки Венской оперы. Все они наши земляки.

В мире нет ни одной престижной оперной сцены, где бы ни выступали украинцы. Там послушать их стоит около 300 евро.

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На родной земле они спели бесплатно в рамках уникального проекта Вернись в Украину.

Пели солисты в сопровождении симфонического оркестра Национальной филармонии Украины и национальной академической хоровой капеллы Мнение.

Говорят, найти время для благотворительного концерта было непросто, но отказаться от выступления на родной земле не позволило им сердце.

Классическая музыка снова становится популярной. Несмотря на холод и дождь, площадка на полторы тысячи зрителей – переполнена.

Под зонтиками, но улыбками зрители наслаждались любимыми композициями и голосами своих кумиров.

Подобные бесплатные концерты классической музыки под открытым небом проводили в столице несколько лет подряд. Как и сейчас, они собрали сотни зрителей.

С началом войны на Востоке музыканты замолчали. Однако, сейчас праздник классической музыки ожил.

К слову, Факты писали, куда пойти на День молодежи в Киеве.

Опубликовано Июнь, 24 в 15:45



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