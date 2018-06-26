Символ нового Донбасса. Как работает единственный в СНГ завод по производству ветряков

В Украине работает единственный на весь СНГ завод, который производит ветряки. Если точнее – турбины, генерирующие ветроэнергию.

Его построили в Донецкой области еще до войны, однако, успешно предприятия функционирует в Краматорске и поныне.

Здесь мечтают изготовить ветряк высотой 170 м и установить его на горе Карачун, тем самым показать, что Донецкая область – это не только война.

Ветряки могут стать символом Донбасса. Один встречает прямо на въезде в область. Кажется, и войны здесь нет.

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Первый ветряной парк – Новоазовский, тоже родом из Донбасса. Он заработал еще в 2010-м неподалеку Широкиного, в селе Безыменное.

Сейчас это – оккупированная территория, и ветряки не работают. Зато, за ними скрываются пророссийские боевики. В Краматорске, где изготовили часть местных великанов, потерю воспринимают болезненно.

В 2011 году это было нове. Появление предприятия для Украины было прорывом.

Его открыли вместе с немцами, 150 сотрудников – на вес золота. Ведь таких предприятий и специалистов на территории СНГ больше нет.

Ветряки, например, в Казахстане, устанавливали украинцы. Донбасс же стал стартовой площадкой, потому что здесь есть море, а значит, ветер – не в дефиците.

А Краматорск – крупный промышленный центр, где можно изготавливать почти все составляющие.

На изготовление и установку одной турбины тратят примерно месяц. За час работы такой ветряк мог бы обеспечить энергией 5 квартир – на 30 дней.

Но великаны для отдельных квартир не работают. Всю энергию они направляют в единую энергосистему Украины, правда, здесь признают: возобновляемая энергия для нас – пока – из разряда экзотических.

Аналогом в мире, и для Украины проект может стать символом нового Донбасса.

К слову, в Одесской области построят ветряные электростанции.

Опубликовано Июнь, 26 в 11:30



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