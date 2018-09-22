Сине-желтый флаг и гимн! Населенные пункты которые освободили от боевиков

Хутор Вольный между украинским Золотым-4 и оккупированным Золотым-5 на этой неделе стал по-настоящему свободным.

Операцию, которую планировали несколько недель, молниеносно провели без потерь. Еще в начале этой недели боевики заходили на хутор для обстрела Золотого-4.

Улицу вторую Свободную боевики держали в неволе несколько лет подряд. Дома местных использовали как живой щит, а серую зону как плацдарм для обстрелов.

Полторы сотни местных, увидев сине-желтый флаг, вздохнули с облегчением, некоторые даже подпевали гимн.

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Теперь бойницы боевиков виднеются уже из оккупированного Золотого-5.

В зоне видимости оккупантов и другой недавно освобожденный населенный пункт – Шуми.

Здесь боевики не прекращают попыток восстановить ранее утраченные позиции.

Несмотря, на первый взгляд, затишье на фронте, не отказались террористы и от крупных калибров. Под минометным огнем на этой неделе погибли двое армейцев на Светлодарской дуге.

Напомним, в Киеве не ждут существенных изменений на Донбасседо виборов 2019 года.

Опубликовано Сентябрь, 22 в 19:33



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