Сине-желтый флаг и гимн! Населенные пункты которые освободили от боевиков
Хутор Вольный между украинским Золотым-4 и оккупированным Золотым-5 на этой неделе стал по-настоящему свободным.
Операцию, которую планировали несколько недель, молниеносно провели без потерь. Еще в начале этой недели боевики заходили на хутор для обстрела Золотого-4.
Улицу вторую Свободную боевики держали в неволе несколько лет подряд. Дома местных использовали как живой щит, а серую зону как плацдарм для обстрелов.
Полторы сотни местных, увидев сине-желтый флаг, вздохнули с облегчением, некоторые даже подпевали гимн.
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Теперь бойницы боевиков виднеются уже из оккупированного Золотого-5.
В зоне видимости оккупантов и другой недавно освобожденный населенный пункт – Шуми.
Здесь боевики не прекращают попыток восстановить ранее утраченные позиции.
Несмотря, на первый взгляд, затишье на фронте, не отказались террористы и от крупных калибров. Под минометным огнем на этой неделе погибли двое армейцев на Светлодарской дуге.
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