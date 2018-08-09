Синяки, укусы и царапины – 7-летняя девочка из приюта рассказала об избиении

Скандал в детском приюте Свитанок в Одесской области. Оказывается, там детей бьют воспитатели и старшие товарищи.

Волонтерке удалось пообщаться с 7-летней девочкой из этого заведения, и записать показания на камеру.

За несколько дней общественность просто взорвалось возмущением – запись распространили в интернете. Однако пока полиция дело так и не открыла – только планируют проверки.

Руководство же рассказ ребенка опровергает.

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Автора видео Зою Мельник поразило количество синяков, укусов и царапин на ногах детей.

В полиции внесли заявление об избиении и истязании детей в единый реестр досудебных расследований и готовятся провести специальные проверки в детском приюте. Раньше таких жалоб в милицию не подавали, однако известно, что отсюда часто убегали дети.

К слову, французы спасли мальчика в Черкасской области.

Опубликовано Август, 09 в 19:54



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