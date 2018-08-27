Лагерь волонтеров: кто такие и как помогают людям

В городе Лебедин Сумской области волонтеры восстанавливают три объекта: два помещения многодетных семей и школу-интернат. На последнем и трудится Татьяна из Ивано-Франковска, она – мама в декретном отпуске. На неделю оставила ребенка на папу и присоединилась к благородному делу.

Большинство волонтеров – студенты. Со строительной специальностью никто не связан. Учатся здесь же, на практике.

Среди благотворителей – 14 украинцев, 8 итальянцев и одна француженка.

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С бесплатным ремонтом повезло и многодетной семье участника АТО. Здесь волонтеры работают над детской комнатой.

Проект финансирует Министерство молодежи и спорта Украины – в этом году выделили 100 тыс. грн. На них покупают строительные материалы, а также оплачивают продукты и досуг волонтерам.

Такие лагеря открыли в разных уголках Украины. На одном месте смена работает неделю-две, потом переезжает. Чтобы волонтеры параллельно знакомились с различными городами и культурами.

К слову, утепление домов и достройка комнат: как волонтеры помогают нуждающимся.

Опубликовано Август, 27 в 22:00



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