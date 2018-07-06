За несколько часов до взрыва – учения на Ровенском полигоне

Несколько дней на Ровенском полигоне – бригадные тактические учения. 128-я отдельная горно-штурмовая бригада проходит слаживание перед отправкой на передовую.

Одним из этапов учений является освобождение захваченного боевиками села. Село освободили. Следующий этап – преодоление реки. На той стороне враг. Украинские разведчики первыми оказываются на берегу.

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Они корректируют артиллерию. Боги войны подключаются к бою, создают сплошную огневую завесу на пути нашей техники и личного состава. Боевую операцию поддерживают и с неба. Как амфибии, через реку плывут БМП и танки.

Поговорить с военными удается только, когда все этапы операции завершены. Все шло по плану. Наша съемочная группа поехала с полигона за несколько часов до сегодняшней трагедии. После взрыва обучение приостановили.

К слову, президент Петр Порошенко поручил Минобороны и Генштаба ВСУ срочно разобраться в причинах взрыва на полигоне в Ровенской области и до конца следующей недели доложить о результатах расследования.

Опубликовано Июль, 06 в 17:46



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