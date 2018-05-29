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Тактика беспокоящего огня и белые мешки: бойцы ООС о поведении боевиков

Белые мешки на горизонте – это укрепление врага на подступах к Горловке.

Бойцы королевской бригады признаются, после последних событий вокруг соседнего села Пивденное, которое украинская армия вернула под свой контроль, боевики подтянули на этот участок фронта значительный резерв. Это заметно по вооружению, которое применяет враг, и это вовсе не стрелковое оружие.

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Военные отмечают, боевики на этом участке фронта применяют тактику так называемого беспокоящего огня. Правда, при этом малым калибром себя не ограничивают. Враг все чаще открывает огонь из минометов и даже ствольной артиллерии, располагая свои расчеты в жилых кварталах, таким образом, прикрываясь гражданскими.

К слову, террористы обстреляли дома стареньких в Новгородском.

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