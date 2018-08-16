Там были Гитлер и Муссолини! В Черкасской области возобновили подготовку военных пилотов

Под Уманью на Черкащине возобновили подготовку военных пилотов. Привели в порядок местный аэродром, который более 10 лет был в упадке. Теперь здесь проходят обучение курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Военный аэродром под Уманью возвели по приказу НКВД. Тогда это был аэропорт первой категории. В годы Второй Мировой нацисты устроили здесь взлетно-посадочную полосу.

В конце августа 1941 года здесь принимали двух диктаторов. Гитлер и Муссолини приземлились сюда на четырехмоторном немецком самолете Кондор. На аэродроме их приветствовали немецкие войска. Сейчас об истории появления аэропорта напоминают уцелевшие шестигранные плиты, изложенные немцами.

Позже аэродром переоснастили под учебные полеты для молодых летчиков, овладевали МиГи, а затем Л-39. Последний раз военные самолеты здесь приземлялись в 90-х. Далее более 10 лет упадка и, в конце концов, в прошлом году – возвращение к жизни.

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Второй год подряд курсанты-третьекурсники осуществляют здесь тренировочные полеты. Учатся на чешских Л-39 Альбатрос. Эта железная птица сейчас используется более чем в 30 странах мира.

На учениях учитывают опыт АТО, а также европейских стран. Отрабатывают фигуры сложного пилотажа. К ним усиленно готовят на земле. Подготовка курсантов оценивается в экзаменационном полете.

Третий и четвертый курс отрабатывают навыки на Альбатросах. На пятикурсников ждут боевые самолеты: МиГ 29, Су 27, СУ 25. Далее пилоты будут служить в воинских частях Воздушных Сил.

Обучение для этих курсантов начались еще в июле и продлятся, пока будет позволять погода.

К слову, за несколько часов до взрыва – учения на Ровенском полигоне.

Опубликовано Август, 16 в 20:06



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