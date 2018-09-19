Факты / Видео / Украина / Танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС/

Танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС

В 30 километрах от передовой в Донецкой области на глазах у командования разворачивается молниеносный сценарий. Украинские танки отгоняют российские подразделения, которые прорвали переднюю линию обороны.

Пока одни выдвигаются в разведку, другие с закрытых огневых позиций их прикрывают, работая как артиллерия. С неба танкистов поддерживают боевые вертолеты. На поле боя начинаются танковые дуэли.

И хотя враг разбит, а учения максимально приближены к боевым, танкисты признаются – во время настоящего боя все совсем по-другому.

Читайте: ООС: мощный обстрел возле Луганского, за сутки погибли двое бойцов

К слову, Факты ICTV рассказывали, что на Киевщине задержали нелегального торговца оружием

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Донбас АТО ЗСУ
За время “школьного перемирия” боевики обстреляли ВСУ почти 500 раз
вибух на донбасі
В частном доме на Донбассе взорвался неизвестный предмет. Погиб мужчина
Два десятка атак и обстрелы из тяжелого оружия: как прошли сутки на Донбассе
Враг активный под Мариуполем: бьет из минометов большого калибра
Что не так с “доказательствами” РФ по MH17 – пояснения эксперта
Провокации школьного перемирия: как враг испытывает нервы бойцов ООС
На Донбассе ликвидированы три оккупанта, еще трое ранены
Донбас
Сутки на Донбассе: ВСУ уничтожили 5 оккупантов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка