Танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС

В 30 километрах от передовой в Донецкой области на глазах у командования разворачивается молниеносный сценарий. Украинские танки отгоняют российские подразделения, которые прорвали переднюю линию обороны.

Пока одни выдвигаются в разведку, другие с закрытых огневых позиций их прикрывают, работая как артиллерия. С неба танкистов поддерживают боевые вертолеты. На поле боя начинаются танковые дуэли.

И хотя враг разбит, а учения максимально приближены к боевым, танкисты признаются – во время настоящего боя все совсем по-другому.

Читайте: ООС: мощный обстрел возле Луганского, за сутки погибли двое бойцов

К слову, Факты ICTV рассказывали, что на Киевщине задержали нелегального торговца оружием

Опубликовано Сентябрь, 19 в 19:41



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.