Танки, артиллерия и вертолеты: на Донбассе состоялись военные учения бойцов ООС
В 30 километрах от передовой в Донецкой области на глазах у командования разворачивается молниеносный сценарий. Украинские танки отгоняют российские подразделения, которые прорвали переднюю линию обороны.
Пока одни выдвигаются в разведку, другие с закрытых огневых позиций их прикрывают, работая как артиллерия. С неба танкистов поддерживают боевые вертолеты. На поле боя начинаются танковые дуэли.
И хотя враг разбит, а учения максимально приближены к боевым, танкисты признаются – во время настоящего боя все совсем по-другому.
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2018-09-19
Теги: Военные учения, Донбасс, ООСЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.