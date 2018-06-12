Факты / Видео / Украина / Танки и контрнаступление: как тренируют бойцов ООС/

Танки и контрнаступление: как тренируют бойцов ООС

Донецкая область. Три танка Т-64 идут в контрнаступление на боевиков. Танковые и механизированные своды отвергают врага назад. Калибры 125 миллиметров работают непрестанно.

Это легенда, за десятки километров от передовой, армейцы готовятся отражать возможный прорыв врага и идут в контрнаступление. Для защиты на минных полях на танках специальные тралы.

Боевики взрывают один из танков. На поле боя выезжают медики. Раненых эвакуируют, поврежденный танк забирают, на все считанные секунды.

Это потом с улыбкой Артем расскажет, как его танк подорвали на учениях.

Смотрите: Ищут слабые звенья обороны! Боец ООС получил ранение лица

Пока Артема эвакуируют, в бой вступают боевые машины пехоты. И вот она – кульминация. Через полчаса противник разбит.

Танки отошли, боевые машины пехоты отгоняют врага к исходным позициям.

Обучения закончены. Командующий ООС Сергей Наев доволен.

К слову, украинские десантники заняли первое место в марш-броске на 87 км для раненых ветеранов The Cateran Yomp-2018.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Снаряды, мины и ракеты: как тренируют нацгвардийцив на Харьковщине
Упражнения с ребенком: тренируем мышцы живота и ног с Юлией Сеник и Андреем Ковальским
Топ-3 упражнения для ягодиц: советы ведущей Фактов Анастасии Мазур
Новый вид спорта – плогинг: что это такое и как работает
Как правильно накачать ноги и не травмировать колени
С работы в спортзал! Почему спорт не только полезно, но и модно

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка