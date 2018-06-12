Танки и контрнаступление: как тренируют бойцов ООС

Донецкая область. Три танка Т-64 идут в контрнаступление на боевиков. Танковые и механизированные своды отвергают врага назад. Калибры 125 миллиметров работают непрестанно.

Это легенда, за десятки километров от передовой, армейцы готовятся отражать возможный прорыв врага и идут в контрнаступление. Для защиты на минных полях на танках специальные тралы.

Боевики взрывают один из танков. На поле боя выезжают медики. Раненых эвакуируют, поврежденный танк забирают, на все считанные секунды.

Это потом с улыбкой Артем расскажет, как его танк подорвали на учениях.

Смотрите: Ищут слабые звенья обороны! Боец ООС получил ранение лица

Пока Артема эвакуируют, в бой вступают боевые машины пехоты. И вот она – кульминация. Через полчаса противник разбит.

Танки отошли, боевые машины пехоты отгоняют врага к исходным позициям.

Обучения закончены. Командующий ООС Сергей Наев доволен.

К слову, украинские десантники заняли первое место в марш-броске на 87 км для раненых ветеранов The Cateran Yomp-2018.

Опубликовано Июнь, 12 в 19:44



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.